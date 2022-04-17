Великобританія планує відкрити нову вугільну шахту вперше за понад 30 років

У Великій Британії розглядається проєкт будівництва нової вугільної шахти, повідомляють ЗМІ. Йдеться про видобуток коксівного вугілля для використання у металургії. Сировину не будуть використовувати для вироблення електроенергії. Всю вугільну генерацію Великобританія планує закрити у 2024 році.

Близько 40% коксівного вугілля Великобританія імпортує з Росії. Зараз країна активно шукає альтернативу. Власна вугільна шахта може стати рішенням у даній ситуації.

Проєкт має бути ухвалений до 7 липня. Його прихильники стверджують, що відкриття вугільної шахти створить нові робочі місця та зменшить об’єми імпорту вугілля.

Натомість противники зазначають, що проєкт завадить досягти мети Великобританії щодо скорочення викидів парникових газів.

Джерело: elektrovesti