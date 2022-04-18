18 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про використання в Україні накопичувачів енергії, які збалансують роботу енергосистеми і підвищать стабільність електропостачання для споживачів
Уряд подовжив PSO на ринку електроенергії на півроку
Енергоатом та Urenco (Велика Британія) провели перемовини щодо закупівель урану
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 53 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області – 36,3 тисячі споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячі, Харківській – 4,5 тисячі, Херсонській – 1,3 тисячі, Запорізькій – 800 споживачам.
- Станом на 18 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 813 населених пунктів, загалом близько 675,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області — понад 292 тисячі споживачів, Харківській — 102 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 85,9 тисячі споживачів.
- Очільник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін днями провів переговори з відповідальними керівниками URENCO Group. Компанія займається збагаченням урану (за технологію газових центрифуг) для використання його як паливо на АЕС. Компанія володіє потужностями зі збагачення урану в Німеччині, Нідерландах, Великій Британії та США. Вона постачає паливо для атомних станцій у 15 країн світу, переважно в Європу та США; її частка – близько 29% від світового ринку послуг зі збагачення урану. Штаб-квартира Urenco розташована у Сток Поджесі, Бакінгемшир (Велика Британія). Третина компанії належить британському уряду, третина – уряду Нідерландів, решта – німецьким енергетичним компаніям E.ON та RWE у рівних частках.
- Уряд подовжив дію механізму PSO для населення на ринку електричної енергії до 31 жовтня 2022 року.
- Збитки «Миколаївобленерго» на контрольованій території склали приблизно 320 млн грн, споживання скоротилося майже вдвічі.
- В Охтирці на Сумщині практично з «нуля» відбудують ТЕЦ, яка забезпечувала гарячою водою і теплом місто.
- Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про використання в Україні накопичувачів енергії, які збалансують роботу енергосистеми і підвищать стабільність електропостачання для споживачів. Законом передбачається:
- Регламентування нового виду діяльності на ринку електричної енергії — діяльності із зберігання електричної енергії.
- Ліцензування діяльності із зберігання енергії.
- Під діяльністю із зберігання енергії розуміється діяльність з відбору електричної енергії з метою відкладення її кінцевого використання на момент пізніший, ніж коли вона була вироблена, її перетворення в інший вид енергії, в якому вона може зберігатися, зберігання та подальшого перетворення такої енергії в електричну енергію з метою її відпуску в систему передачі, систему розподілу, мережу електростанції або мережу споживача.
Газ
- Газопостачання відновлено 7,1 тисячі споживачів.
- Без газопостачання залишаються понад 258 тисяч абонентів.
- Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротили використання природного газу на 8%. Зменшення споживання відбулося по всіх категоріях, окрім промисловості.
- Через пошкодження газової інфраструктури відключеними залишаються 39 ГРС у шести регіонах України. При цьому, понад 60% відключених ГРС припадають на Донецьку, Луганську області — регіони, які наразі потерпають від військової агресії. Основна причина зупинки цих ГРС — пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії.
- Сьогодні внаслідок обстрілів у Донецькій області пошкоджено газорозподільні мережі АТ “Донецькоблгаз” та, за заявкою облгазу, зупинена одна газорозподільна станція. Без газопостачання залишилось майже 8000 споживачів. Кілька відключених ГРС лишається і на звільнених від окупантів територіях. Доступ до них та прилеглих газорозподільних мереж ускладнений через ризик мінування.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом, Енергореформа