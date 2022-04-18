Австрия перестанет быть зависимой от газа РФ через несколько лет, — канцлер

Австрийский канцлер Карл Нехаммер спрогнозировал длительный период отказа от российского газа, покрывающего 80% местных нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Австрия, скорее всего, сможет обойтись без поставок голубого топлива из РФ только через несколько лет. Ныне федеральное правительство прорабатывает ряд вариантов достижения энергетической независимости.

«Это не станет возможным сегодня или завтра, но, возможно, мы станем независимыми от российского газа через несколько лет. На это нужно время, ведь уровень нашей зависимости от газа из России – 80%. Германия оказалась в похожей ситуации», – заявил Нехаммер.