Індія готова поставити на сланцеву нафту

У компанії Cairn India заявили, що готують проєкти з видобутку та розвідки родовищ сланцевої нафти у Раджастані.

У компанії запевняють, що подібна ініціатива може забезпечити внутрішнє споживання Індії «чорним золотом» у такому обсязі, що можна буде скоротити імпорт нафти на 10%.

Південно-азіатська країна є найважливішим гравцем на світовому ринку нафти. Лише за перші 9 місяців 2021 року країна імпортувала до 148,4 млн. т нафти. Керівництво Cairn India заявило, що розвідка сланцевих родовищ в Індії розпочнеться вже у найближчі кілька місяців.

Нафтові родовища на березі Раджастхана – Мангала, Бхагьям та Айшварія (MBA) – є флагманськими проектами з видобутку сланцевої нафти в Індії. Донедавна компанії, включаючи Cairn India не поспішали інвестувати в подібний тип видобутку. Але, мабуть, висока волатильність на світовому енергетичному ринку змусила індійську нафту переглянути свої погляди.

Ще в листопаді 2021 року Cairn India розпочала консультації з Halliburton та Baker Hughes з приводу видобутку сланцю. Цілком можливо, що незабаром іноземних гравців в Індії може стати ще більше.

Cairn India володіє 55 блоками в Раджастані і планує в найближчі 3 роки інвестувати в програму розвідки нафти до $5 млрд. Амбіції серйозні, технічна можливість зробити це за рахунок співпраці з американськими компаніями теж є.

Джерело: elektrovesti.net