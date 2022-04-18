Італія вважає, що ЄС може швидше скоротити енергетичну залежність від Росії

Обновлено: Апрель 18, 2022.

Італія вважає, що ЄС може швидше скоротити енергетичну залежність від Росії

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі вважає, що Європа може зменшити енергетичну залежність від Росії швидше, ніж раніше передбачалося.

Про це він розповів в інтерв’ю Corriere della Sera, з посиланням на Bloomberg повідомляє Економічна правда.

«Диверсифікація можлива і здійсненна відносно швидко, у коротші терміни, ніж ми собі уявляли лише місяць тому», – сказав він. «У нас є газ у сховищах і буде новий газ від інших постачальників». Внутрішні заходи для скорочення постачання при цьому будуть помірними. Наприклад, зниження температури опалення на 1-2 градуси та подібні зміни для кондиціонерів.

Драґі зауважив, що пропозиція Італії щодо встановлення прайс-кепів на природний газ, який використовується для виробництва електроенергії «здобуває консенсус» серед інших європейських країн. Це також має зменшити залежність від Росії.

«Європа продовжує фінансувати Росію купівлею нафти й газу, серед іншого, за ціною, яка не має відношення до історичних передумов і собівартості виробництва», – сказав він.

Італія отримує близько 40% газу з Росії, але після вторгнення агресора в Україну Італія почала активно шукати альтернативних постачальників. Зокрема, уклала угоду з Алжиром, яка частково замінить російських газ.

Він також сказав, що починає погоджуватися з тими, хто каже, що розмови з Путіним «не мають сенсу» і є «марною тратою часу».

«У мене таке враження, що жах війни з масовими вбивствами, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, ніяк не залежить від слів і телефонних дзвінків».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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