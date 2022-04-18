Китай б’є рекорд з видобутку вугілля та газу на фоні зростання цін на енергоресурси

Обновлено: Апрель 18, 2022.

Китай збільшив видобуток вугілля та газу до рекордного рівня в березні 2022 року. Стало відомо, що уряд звернувся до локальних виробників, щоб уникнути проблем з поставками на тлі різкого зростання світових цін через російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляють elektrovesti.net

За даними Бюро статистики, видобуток вугілля зріс на 15% до 396 млн тонн, а природного газу – на 6,3% до 19,7 млрд кубометрів. Видобуток нафти зріс на 3,9% до 17,71 мільйона тонн – це найвищий об’єм з грудня 2015 року, попри те, що видобуток нафти зменшився через новий спалах COVID 19.

Через вірус скоротилося виробництво сталі. Однак виробництво алюмінію зросло після того, як плавильні заводи відновили діяльність та запустили нові установки на тлі зростання цін через війну в Україні.

Китай зробив усе, щоб збільшити видобуток вугілля, після дефіциту енергії восени минулого року, який вдарив по економіці, але зусилля, спрямовані на збільшення видобутку у шахтарів, можливо, досягли своєї межі, заявив минулого тижня високопоставлений представник галузі. Він попередив, що навіть з додатковими поставками вугілля дефіцит електроенергії в ключових промислових регіонах неминучий.

Дані показали, що економічне зростання Китаю прискорилося в першому кварталі, хоча ще невідомо, як вплинуло поширення COVID19.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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