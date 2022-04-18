Міненерго інформує про роботу енергосистеми України 18 квітня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 53 тисячам споживачів.
Зокрема, у Київській області – 36,3 тисячам споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячам, Харківській – 4,5 тисячам, Херсонській – 1,3 тисячам, Запорізькій – 800 споживачам.
Газопостачання відновлено 7,1 тисячам споживачів.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.
Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
Станом на 18 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 813 населених пунктів, загалом близько 675,8 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області — понад 292 тисячі споживачів, Харківській — 102 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 85,9 тисяч споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 258 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.
Електроенергія:
Енергосистема України вже понад місяць впевнено працює разом з мережею континентальної Європи ENTSO-E. Україна показує високу якість балансування енергосистеми та стабільну роботу своєї мережі. Частота в мережі — 50 Гц.
Атомна генерація:
Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Газотранспортна система:
Компанія зберігає операційний та технологічний контроль над українською ГТС, виконує свої зобов’язання з транспортування газу споживачам.
Гідроенергетика:
Всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють згідно диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни.