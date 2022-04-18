Міненерго інформує про роботу енергосистеми України 18 квітня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 53 тисячам споживачів.

Зокрема, у Київській області – 36,3 тисячам споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячам, Харківській – 4,5 тисячам, Херсонській – 1,3 тисячам, Запорізькій – 800 споживачам.

Газопостачання відновлено 7,1 тисячам споживачів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 18 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 813 населених пунктів, загалом близько 675,8 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області — понад 292 тисячі споживачів, Харківській — 102 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 85,9 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 258 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія:

Енергосистема України вже понад місяць впевнено працює разом з мережею континентальної Європи ENTSO-E. Україна показує високу якість балансування енергосистеми та стабільну роботу своєї мережі. Частота в мережі — 50 Гц.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Газотранспортна система:

Компанія зберігає операційний та технологічний контроль над українською ГТС, виконує свої зобов’язання з транспортування газу споживачам.

Гідроенергетика:

Всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють згідно диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни.