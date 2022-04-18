Міненерго інформує про роботу енергосистеми України 18 квітня 2022 року

Обновлено: Апрель 18, 2022.

Міненерго інформує про роботу енергосистеми України 18 квітня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 53 тисячам споживачів.

Зокрема, у Київській області – 36,3 тисячам споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячам, Харківській – 4,5 тисячам, Херсонській – 1,3 тисячам, Запорізькій – 800 споживачам.

Газопостачання відновлено 7,1 тисячам споживачів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 18 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 813 населених пунктів, загалом близько 675,8 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області — понад 292 тисячі споживачів, Харківській — 102 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 85,9 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 258 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія:

Енергосистема України вже понад місяць впевнено працює разом з мережею континентальної Європи ENTSO-E. Україна показує високу якість балансування енергосистеми та стабільну роботу своєї мережі. Частота в мережі — 50 Гц.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Газотранспортна система:

Компанія зберігає операційний та технологічний контроль над українською ГТС, виконує свої зобов’язання з транспортування газу споживачам.

Гідроенергетика:

Всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють згідно диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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