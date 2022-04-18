На розворот Росією нафтогазових потоків із Європи на Схід потрібні роки

У Росії впевнені, що після отриманих санкцій найперспективнішими ринками для збуту енергоносіїв для них є країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Але щоб переорієнтувати потоки знадобляться роки.

Про це пишуть РосЗМІ.

Зокрема, як перспективні розглядаються Китай та Індія. Крім того, російське паливо може експортуватися на Близький Схід та Латинську Америку.

Проте розворот експортних сировинних потоків Схід не можна здійснити одномоментно. На прокладання нових трубопроводів піде не один рік.

«По-друге, наші азіатські партнери чудово усвідомлюють ті геополітичні труднощі, з якими зіткнувся російський експорт на західному напрямку, і, користуючись цим, вимагають від Москви суттєвих знижок, що знижують вигоду від такої торгівлі», — попереджає аналітик Вищої школи управління фінансами Михайло Коган.

Про значні витрати на нову інфраструктуру нагадує також експерт Amarkets Артем Дєєв. Поворот на Схід передбачає будівництво нових магістралей, флоту для перевезення нафти та ЗПГ, а також розширення пропускної спроможності «Транссибу».

«Переорієнтація на схід може зайняти тривалий час, оскільки будівництво інфраструктури вимагатиме великих інвестицій протягом багатьох років», — говорить Дєєв.

Джерело: elektrovesti.net