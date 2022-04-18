Нафтогаз возобновил торговлю газом на биржах

Компания закупила значительный объем голубого топлива.

Об этом сообщает «ХВЫЛЯ»

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» 15 апреля 2022 года впервые с начала российского нападения закупила газ на бирже. сообщается о закупке 2 млн кубометров газа с поставкой до конца апреля, в частности, 1 млн кубометров будет передано в подземные хранилища газа. Об этом пишет пресс-служба «Нафтогаза».

Торги проводились на Украинской межбанковской валютной бирже, а средневзвешенная цена закупки составила 30 238 гривен за тысячу кубометров. Газ будет передаваться неравномерными объемами в ПГХ и в виртуальные торговые точки на условиях предоплаты.

«Нафтогаз Трейдинг» планирует и в дальнейшем участвовать в биржевых торгах на УМВБ для содействия развитию конкурентного газового рынка.