Уряд подовжив дію ПСО на ринку електроенергії до листопада

Обновлено: Апрель 18, 2022.

Уряд подовжив дію ПСО на ринку електроенергії до листопада

Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних обов’язків щодо забезпечення електроенергією населення ще на пів року – до 31 жовтня 2022 року.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

Зазначимо, що чинна модель функціонування спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії була розрахована на період з 1 жовтня 2021 року до 31 квітня 2022 року.

Відповідно до цієї моделі, «Енергоатом» та «Укгідроенерго» отримали право продавати ресурс на ринку та за рахунок доходів компенсувати постачальникам універсальних послуг (ПУУ) тарифи для населення. У межах впровадження нової моделі ПСО для споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год/місяць було встановлено нижчий тариф – 1,44 грн/кВт-год. У Міненерго підрахували, що таких споживачів близько 80%. Для споживачів з обсягом споживання більше 250 кВт-год тариф становить 1,68 грн/кВт-год.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт-год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт-год принаймні ще пів року. 

Джерело: https://biz.censor.net/n3334869

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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