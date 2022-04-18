Європа знизить енергетичну залежність від Росії швидше, ніж передбачалося раніше — прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі

«Диверсифікація можлива і здійсненна відносно швидко, коротше, ніж ми передбачали лише місяць тому», — сказав прем’єр-міністр Італії після досягнення домовленості про збільшення імпорту газу з Алжиру.

Про це повідомляють elektrovesti.net

«У нас є газ у сховищах і буде новий газ від інших постачальників», — сказав Драгі, додавши, що наслідки будь-яких «затримувальних заходів» будуть незначними.

Пропозиція Італії обмежити ціни на природний газ, що використовується для вироблення електроенергії, щоб зменшити залежність від Росії, набирає консенсус серед інших європейських країн. «Європа продовжує фінансувати Росію, купуючи зокрема нафту і газ за ціною, що не має відношення до історичних цінностей та собівартості видобутку», — сказав він.

Наразі Італія отримує близько 40% свого газу з Росії, і Драгі шукав альтернативні джерела з того часу, як у лютому президент Владімір Путін розпочав вторгнення в Україну. Він також сказав, що починає погоджуватися з тими, хто каже, що розмовляти з Путіним «марно» та «порожня трата часу».