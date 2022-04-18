Європа знизить енергетичну залежність від Росії швидше, ніж передбачалося раніше — прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі

Обновлено: Апрель 18, 2022.

Європа знизить енергетичну залежність від Росії швидше, ніж передбачалося раніше — прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі

«Диверсифікація можлива і здійсненна відносно швидко, коротше, ніж ми передбачали лише місяць тому», — сказав прем’єр-міністр Італії після досягнення домовленості про збільшення імпорту газу з Алжиру.

Про це повідомляють elektrovesti.net

«У нас є газ у сховищах і буде новий газ від інших постачальників», — сказав Драгі, додавши, що наслідки будь-яких «затримувальних заходів» будуть незначними.

Пропозиція Італії обмежити ціни на природний газ, що використовується для вироблення електроенергії, щоб зменшити залежність від Росії, набирає консенсус серед інших європейських країн. «Європа продовжує фінансувати Росію, купуючи зокрема нафту і газ за ціною, що не має відношення до історичних цінностей та собівартості видобутку», — сказав він.

Наразі Італія отримує близько 40% свого газу з Росії, і Драгі шукав альтернативні джерела з того часу, як у лютому президент Владімір Путін розпочав вторгнення в Україну. Він також сказав, що починає погоджуватися з тими, хто каже, що розмовляти з Путіним «марно» та «порожня трата часу».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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