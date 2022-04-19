19 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 19, 2022.

19 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

Російські війська залишили без світла майже всю Луганську область

«Енергоатом» вироблятиме ядерне паливо за технологією Westinghouse

Санкції треба поширити на обхідні газогони росії – Оператор ГТС

 Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • Окупанти залишили без світла майже всю Луганську область. Російські загарбники пошкодили високовольтну лінію електропередачі в Луганській області, внаслідок чого без світла залишилися 215 населених пунктів.
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 33,1 тисячі споживачів. Зокрема, у Київській області – 12,1 тисячі споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячі, Харківській – 5 тисячам, Запорізькій – 4,1 тисячі, Донецькій – 1,8 тисячі споживачів.
  • Станом на 19 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 847 населених пунктів, загалом близько 760,2 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області — понад 276 тисяч споживачів, Харківській — 204 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 80,8 тисячі споживачів.
  • «Енергоатом» вироблятиме ядерне паливо за технологією Westinghouse. На початку війни «Енергоатом» заявив про відмову від російського ядерного палива, тому компанія запускає лінію зі збірки власного палива за технологією американської Westinghouse. «Енергоатом» планує налагодити виробництво за 3-4 роки.

 Газ

  • Газопостачання відновлено майже 14 тисячам споживачів.
  • Без газопостачання залишаються понад 244 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях

 Міжнародний вимір та санкції

  • Еммануель Макрон запевняє, що підтримує повне нафтове та газове ембарго для росії. Санкції обвалили нафтопереробку в росії. російські компанії продовжують знижувати нафтопереробку через проблеми, які виникли внаслідок санкцій ЄС та США.
  • За два тижні квітня нафтопереробка зменшилась на 6% — до 674,8 тис. тонн на добу та за прогнозом вона продовжить падати.
  • Санкції треба поширити на обхідні газогони росії – Оператор ГТС. Під санкції ЄС мають потрапити не лише блакитне паливо, а й російська газова інфраструктура, заявляють в прес-службі Оператора ГТС. Йдеться про газогони «Північний потік-1» і «Турецький потік».
  • Данія хоче відмовитись від російського газу. Данія хоче значно збільшити виробництво «зеленої» енергії та видобуток газу у Північному морі, щоб відмовитись від поставок з росії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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