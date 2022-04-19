19 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Російські війська залишили без світла майже всю Луганську область
«Енергоатом» вироблятиме ядерне паливо за технологією Westinghouse
Санкції треба поширити на обхідні газогони росії – Оператор ГТС
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- Окупанти залишили без світла майже всю Луганську область. Російські загарбники пошкодили високовольтну лінію електропередачі в Луганській області, внаслідок чого без світла залишилися 215 населених пунктів.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 33,1 тисячі споживачів. Зокрема, у Київській області – 12,1 тисячі споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячі, Харківській – 5 тисячам, Запорізькій – 4,1 тисячі, Донецькій – 1,8 тисячі споживачів.
- Станом на 19 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 847 населених пунктів, загалом близько 760,2 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області — понад 276 тисяч споживачів, Харківській — 204 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 80,8 тисячі споживачів.
- «Енергоатом» вироблятиме ядерне паливо за технологією Westinghouse. На початку війни «Енергоатом» заявив про відмову від російського ядерного палива, тому компанія запускає лінію зі збірки власного палива за технологією американської Westinghouse. «Енергоатом» планує налагодити виробництво за 3-4 роки.
Газ
- Газопостачання відновлено майже 14 тисячам споживачів.
- Без газопостачання залишаються понад 244 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях
Міжнародний вимір та санкції
- Еммануель Макрон запевняє, що підтримує повне нафтове та газове ембарго для росії. Санкції обвалили нафтопереробку в росії. російські компанії продовжують знижувати нафтопереробку через проблеми, які виникли внаслідок санкцій ЄС та США.
- За два тижні квітня нафтопереробка зменшилась на 6% — до 674,8 тис. тонн на добу та за прогнозом вона продовжить падати.
- Санкції треба поширити на обхідні газогони росії – Оператор ГТС. Під санкції ЄС мають потрапити не лише блакитне паливо, а й російська газова інфраструктура, заявляють в прес-службі Оператора ГТС. Йдеться про газогони «Північний потік-1» і «Турецький потік».
- Данія хоче відмовитись від російського газу. Данія хоче значно збільшити виробництво «зеленої» енергії та видобуток газу у Північному морі, щоб відмовитись від поставок з росії.