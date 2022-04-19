«Центренерго» оголосив тендер на низку страхових послуг

Про це у четвер, 14 квітня, повідомляють ЗМІ.
За інформацією системи, тендер оголошено на обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин (команд), обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів у разі негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;
За інформацією системи, вартість закупівлі послуг становить 770 тис. грн.
Забезпечення тендерної пропозиції не потрібне.
Кінцевий термін подання пропозицій – 25 квітня.