«Центренерго» оголосив тендер на низку страхових послуг

Обновлено: Апрель 19, 2022.

«Центренерго» оголосив тендер на низку страхових послуг
ПАТ «Центренерго» оголосило тендер на низку послуг із обов’язкового страхування, повідомляється в системі електронних держзакупівель ProZorro.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомляють ЗМІ.

За інформацією системи, тендер оголошено на обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин (команд), обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів у разі негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

За інформацією системи, вартість закупівлі послуг становить 770 тис. грн.

Забезпечення тендерної пропозиції не потрібне.

Кінцевий термін подання пропозицій – 25 квітня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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