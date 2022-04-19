Франция не нуждается в российском газе

Обновлено: Апрель 19, 2022.

Франция не нуждается в российском газе

Эммануэль Макрон убеждает, что поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго для РФ.

Как пишет «Европейская правда«, такое заявление президент Франции сделал во время интервью телеканалу France 5.

Макрон также опровергает информацию, что именно по его инициативе до завершения президентских выборов во Франции были отложены вопросы эмбарго на российскую нефть.

Он утверждает, что европейцы должны прекратить покупать нефть и газ у России, чтобы «ослабить способность Москвы» продолжать войну.

 Он отмечает, что Франция не зависит от поставок российского газа, поэтому блокировкой эмбарго занимается другая страна. Однако французский президент добавляет — «европейский рынок взаимосвязан» и в целом «Европа зависит от российского газа».

Президент Франции также отказался установить красные линии для возможного применения химического оружия, поскольку «мы должны измерить последствия», которые это будет иметь.

Напомним, ранее Макрон заявил, что его диалог с президентом России Владимиром Путиным остановился после того, как в Украине были обнаружены массовые убийства.

«После массовых убийств, которые мы обнаружили в Буче и других городах, война приобрела другой оборот, поэтому с тех пор я больше не разговаривал с ним напрямую, но я не исключаю, что сделаю это в будущем», — заявил он.

А после обнародования информации о зверствах в Буче Макрон выступил за усиление санкций против России и «введение ограничений на импорт российской нефти и угля».

«Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», в «ближайшие дни», добавил он, упомянув об индивидуальных санкциях и мерах по «углю и нефти».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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