Ливийская NOC объявила о приостановке добычи на крупнейшем месторождении

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) объявила в воскресенье о приостановке добычи на одном из крупнейших в стране нефтяных месторождений Эль-Филь. Согласно релизу компании, причиной к приостановке деятельности послужило «проникновение на нефтяной объект группы лиц и попытка прекращения добычи на месторождении».

«Сегодня, в воскресенье, добыча полностью остановлена, что сделало невозможным выполнение корпорацией своих контрактных обязательств.

Соответственно, Национальная нефтяная корпорация обязана объявить форс-мажорные обстоятельства в отношении сырой нефти Меллиты (поставок нефти в порт Меллита) до дальнейшего уведомления», — приводится в сообщении NOC.

В последние годы участились блокировки крупнейших нефтяных месторождений Ливии со стороны ряда группировок, объявивших себя Службой охраны нефтяных объектов Ливии. Ее бойцы периодически выставляют NOC требования по выплате заработной платы за охрану нефтяных объектов. В случае отказа или задержки в выплатах, боевики перекрывают месторождения или наливные порты.

Последний раз NOC была вынуждена объявлять форс-мажор в работе месторождений (включая крупнейшее в стране — Шарара — прим. ред.),по причине действий группировок, в начале марта этого года.

Источник:ПРАЙМ