Ливийская NOC объявила о приостановке добычи на крупнейшем месторождении

Обновлено: Апрель 19, 2022.

Ливийская NOC объявила о приостановке добычи на крупнейшем месторождении

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) объявила в воскресенье о приостановке добычи на одном из крупнейших в стране нефтяных месторождений Эль-Филь. Согласно релизу компании, причиной к приостановке деятельности послужило «проникновение на нефтяной объект группы лиц и попытка прекращения добычи на месторождении».

«Сегодня, в воскресенье, добыча полностью остановлена, что сделало невозможным выполнение корпорацией своих контрактных обязательств.

Соответственно, Национальная нефтяная корпорация обязана объявить форс-мажорные обстоятельства в отношении сырой нефти Меллиты (поставок нефти в порт Меллита) до дальнейшего уведомления», — приводится в сообщении NOC.

В последние годы участились блокировки крупнейших нефтяных месторождений Ливии со стороны ряда группировок, объявивших себя Службой охраны нефтяных объектов Ливии. Ее бойцы периодически выставляют NOC требования по выплате заработной платы за охрану нефтяных объектов. В случае отказа или задержки в выплатах, боевики перекрывают месторождения или наливные порты.

Последний раз NOC была вынуждена объявлять форс-мажор в работе месторождений (включая крупнейшее в стране — Шарара — прим. ред.),по причине действий группировок, в начале марта этого года.

Источник:ПРАЙМ

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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