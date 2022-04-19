Міненерго спростило умови акредитації учасників електронних аукціонів

Обновлено: Апрель 19, 2022.

Міненерго спростило умови акредитації учасників електронних аукціонів

Міністерство енергетики спростило умови акредитації учасників електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі під час війни.

Зокрема, спрощено умови акредитації учасників електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі під час війни.

Під головуванням заступниці міністра енергетики Юлії Підкоморної проведено засідання аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. За результатами засідання прийнято рішення рекомендувати організатору аукціону — ТОВ «Українська енергетична біржа» спростити процедуру акредитації учасників електронних аукціонів на період воєнного стану.
Зокрема, дозволити учасникам надавати в електронному форматі витяги з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, актуальних на день подання без обмеження терміну щодо їх формування. А також — відтермінувати для учасників аукціонів надання завірених паперових копій чи оригіналів необхідних документів.
Протягом 10 робочих днів з дня завершення правого режиму воєнного стану учасник аукціону має надати оригінали документів, надісланих в електронному вигляді, та інші завірені належним чином паперові копії документів, визначених вимогами Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на товарній біржі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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