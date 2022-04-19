Президент України підписав закон про використання в Україні накопичувачів енергії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про використання в Україні накопичувачів енергії, які збалансують роботу енергосистеми і підвищать стабільність електропостачання для споживачів повідомило Держенергоефективності.
Закон вперше законодавчо врегульовує діяльність із накопичення енергії в Україні. Передбачаються, зокрема:
- нові терміни: система накопичення енергії, оператор системи накопичення енергії та повністю інтегровані елементи мережі;
- новий учасник на ринку електричної енергії – оператор системи накопичення енергії із визначеними правами та обов’язками;
- ліцензування діяльності з накопичення енергії. Системи накопичення енергії є особливо необхідними для інтеграції об’єктів «зеленої» енергетики в енергосистему України, оскільки сприяють надійності виконання планового графіку видачі потужності в мережу.
Системи накопичення енергії є особливо необхідними для інтеграції об’єктів «зеленої» енергетики в енергосистему України, оскільки сприяють надійності виконання планового графіку видачі потужності в мережу.