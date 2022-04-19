Робота енергосистеми України станом на 19 квітня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 33,1 тисячі споживачів.

Зокрема, у Київській області – 12,1 тисячі споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячі, Харківській – 5 тисячам, Запорізькій – 4,1 тисячі, Донецькій – 1,8 тисячі споживачів.

Газопостачання відновлено майже 14 тисячам споживачів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 19 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 847 населених пунктів, загалом близько 760,2 тисячі споживачів. Зокрема в Донецькій області — понад 276 тисяч споживачів, Харківській — 204 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 80,8 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 244 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія

Енергосистема України продовжує стабільно працювати паралельно з мережею ENTSO-E. Впродовж останніх днів рівень споживання показав деяке зростання, що можна пов’язати із похолоданням та збільшенням числа підключених споживачів на звільнених територіях.

Атомна генерація

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Газотранспортна система

Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів — промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики.

Гідроенергетика

Всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють відповідно до диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни.