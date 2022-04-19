Робота енергосистеми України станом на 19 квітня 2022 року

Обновлено: Апрель 19, 2022.

Робота енергосистеми України станом на 19 квітня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 33,1 тисячі споживачів.

Зокрема, у Київській області – 12,1 тисячі споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячі, Харківській – 5 тисячам, Запорізькій – 4,1 тисячі, Донецькій – 1,8 тисячі споживачів.

Газопостачання відновлено майже 14 тисячам споживачів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 19 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 847 населених пунктів, загалом близько 760,2 тисячі споживачів. Зокрема в Донецькій області — понад 276 тисяч споживачів, Харківській — 204 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 80,8 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 244 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія

Енергосистема України продовжує стабільно працювати паралельно з мережею ENTSO-E. Впродовж останніх днів рівень споживання показав деяке зростання, що можна пов’язати із похолоданням та збільшенням числа підключених споживачів на звільнених територіях.

Атомна генерація

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Газотранспортна система

Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів — промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики.

Гідроенергетика

Всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють відповідно до диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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