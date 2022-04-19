Російські нафтопереробні підприємства скорочують виробництво через санкції, – росЗМІ

Російські компанії продовжують скорочувати переробку нафти через труднощі з експортом продукції через санкції, запроваджені країнами ЄС та США.

Так, за перші 13 днів квітня середньодобовий обсяг переробки нафти на російських НПЗ скоротився на 6%, порівняно з аналогічним періодом березня, – до 674,8 тис. тонн на добу, пише російський «Коммерсант».

В цілому за квітень рівень нафтопереробки в РФ складе близько 670 тис. тонн на добу, що на 6% нижче за рівень березня 2022 року і на 13% нижче за рівень квітня 2021 року.

Видання вказує, що проблеми зі збутом російської нафти та нафтопродуктів можуть загостритися у травні, коли набудуть чинності санкції ЄС проти «Роснефти» та «Газпром нафти». За даними Reuters, це змусить трейдерів Trafigura та Vitol, які є посередниками та не мають значних власних переробних потужностей, знизити закупівлі російської нафти.

Значне зниження нафтопереробки в РФ спостерігається з березня. Ключовою причиною стали складності російських нафтокомпаній з експортом продукції внаслідок запроваджених ЄС та США санкцій. Зокрема, США були великим споживачем мазуту з Росії.

Водночас російські НПЗ намагаються продати надлишок продукції на внутрішньому ринку, що приводить до обвалу цін.

Так, відвантаження бензину на внутрішній ринок з початку квітня 2022 року становить понад 99 тис. тонн на добу, що перевищує рівень минулого року на 8,6%, дизпалива – понад 146 тис. тонн на добу (плюс 48% до рівня квітня 2021 року).

Це опустило біржову вартість бензину на рівень дворічного мінімуму, незважаючи на сезонне зростання попиту. Так, А-92 та А-95 подешевшали до рівня квітня-травня 2020 року, тоді ціни на паливо падали під час пандемії коронавірусу, коли ціни на нафту опускалися нижче за $30 за барель. Однак наразі вартість Brent становить близько $110 за барель.

Джерело: https://biz.censor.net/n3335231