САНКЦІЇ У ДІЇ: У ГРЕЦІЇ ЗААРЕШТУВАЛИ РОСІЙСЬКИЙ ТАНКЕР ІЗ НАФТОЮ

Берегова охорона Греції заарештувала російський нафтовий танкер Pegas. Це сталося біля острова Евбея (Егейське море) у межах санкцій, введених проти РФ.
Про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini, а також агенція Reuters.
Наказ про затримання був відданий органом країни щодо боротьби з відмиванням грошей відповідно до санкцій, запроваджених проти Росії Європейським союзом та НАТО у зв’язку з її вторгненням в Україну.
Танкер Pegas під російським прапором прямував до Пелопоннесу, щоб перевантажити нафту інше судно. Через шторм і проблеми з двигуном судно зайшло в бухту на півдні острова Евбеї (розташований неподалік Афін). Там його й затримали. Російський танкер Pegas стоїть на якорі біля грецького острова. Фото: marinetraffic.com Агентство Reuters повідомило, що на борту корабля перебувають 19 російських членів екіпажу. Заарештовано саме судно, а не нафту.
Джерело: kosatka.media