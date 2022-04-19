«Укренерго» відкрило нову високовольтну лінію 330кВ вартістю майже 0,55 млрд грн – голова правління

Обновлено: Апрель 19, 2022.

«Укренерго» відкрило нову високовольтну лінію 330кВ вартістю майже 0,55 млрд грн – голова правління
НЕК «Укренерго» завершила будівництво та відкрила нову високовольтну повітряну лінію 330кВ на заході України.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

«Сьогодні день народження «Укренерго» (…). Дуже символічно, що саме в цей день ми відкриваємо нову високовольтну лінію 330 кВ на заході України. Це перший енергооб’єкт, який «Укренерго» завершило будувати в умовах війни», – написав він на своїй сторінці у Facebook 15 квітня.

З огляду на обмеження воєнного стану, Кудрицкий не став детально розповідати про цей об’єкт, але зазначив, що нова лінія підвищить надійність роботи української мережі в умовах синхронної роботи з ENTSO-E та створить можливості для того, щоб енергосистема отримувала додаткові резерви від Дністровської ГАЕС, а відтак – стала більш гнучкою та стабільною.

«Саме зараз нам важливо повідомити, що «Укренерго» здатне працювати та розвивати мережі навіть в умовах війни. Наші зусилля зосереджені не лише на відновленні мереж, що постраждали від військових дій, але й на будівництві в регіонах, де можна продовжувати реалізацію нових інфраструктурних проєктів», – наголосив керівник «Укренерго».

У повідомленні компанії на сайті уточнюється, що вартість реалізації проекту становила 546 млн грн.

За її даними, це на 20% або 134 млн грн менше від первісної вартості проекту.

Економії коштів вдалося досягти завдяки конкуренції на тендері, а також переважно завдяки оптимізації проектних рішень, пояснили у компанії, зазначивши, що джерелом фінансування були тарифні кошти «Укренерго» та дохід компанії від продажу доступу до міждержавних перетинів.

Там зазначили, що будівництво лінії, яке тривало 17 місяців, було передбачено 10-річним планом розвитку системи передачі.

Важливість її відкриття підвищується у зв’язку з ростом споживання електроенергії в західному регіоні, що пов’язано з релокацією бізнесу по лівобережній частині України в західні області, зазначили в «Укренерго».

«Нова лінія разом із раніше встановленим обладнанням суттєво підвищує надійність енергопостачання споживачів та промисловості всієї Чернівецької області», – наголосили у компанії.

Крім того, лінія має важливе значення і для балансування енергосистеми України, оскільки завдяки ній, зокрема, підвищується надійність роботи Дністровської ГАЕС у насосному та генераторному режимах трьома гідроагрегатами у нормальній схемі, а з урахуванням майбутнього будівництва ще однієї ПЛ 330 кВ – чотирма гідроагрегатами.

«Для приєднання лінії проведено низку робіт на двох підстанціях 750кВ та 330кВ. Зокрема, на ПС 330кВ замінено пристрої релейного захисту, протиаварійної автоматики та зв’язку, а на ПС 750кВ споруджено нову комірчину 330кВ для підключення лінії», – описали роботи в компанії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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