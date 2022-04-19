«Укренерго» відкрило нову високовольтну лінію 330кВ вартістю майже 0,55 млрд грн – голова правління

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.
«Сьогодні день народження «Укренерго» (…). Дуже символічно, що саме в цей день ми відкриваємо нову високовольтну лінію 330 кВ на заході України. Це перший енергооб’єкт, який «Укренерго» завершило будувати в умовах війни», – написав він на своїй сторінці у Facebook 15 квітня.
З огляду на обмеження воєнного стану, Кудрицкий не став детально розповідати про цей об’єкт, але зазначив, що нова лінія підвищить надійність роботи української мережі в умовах синхронної роботи з ENTSO-E та створить можливості для того, щоб енергосистема отримувала додаткові резерви від Дністровської ГАЕС, а відтак – стала більш гнучкою та стабільною.
«Саме зараз нам важливо повідомити, що «Укренерго» здатне працювати та розвивати мережі навіть в умовах війни. Наші зусилля зосереджені не лише на відновленні мереж, що постраждали від військових дій, але й на будівництві в регіонах, де можна продовжувати реалізацію нових інфраструктурних проєктів», – наголосив керівник «Укренерго».
У повідомленні компанії на сайті уточнюється, що вартість реалізації проекту становила 546 млн грн.
За її даними, це на 20% або 134 млн грн менше від первісної вартості проекту.
Економії коштів вдалося досягти завдяки конкуренції на тендері, а також переважно завдяки оптимізації проектних рішень, пояснили у компанії, зазначивши, що джерелом фінансування були тарифні кошти «Укренерго» та дохід компанії від продажу доступу до міждержавних перетинів.
Там зазначили, що будівництво лінії, яке тривало 17 місяців, було передбачено 10-річним планом розвитку системи передачі.
Важливість її відкриття підвищується у зв’язку з ростом споживання електроенергії в західному регіоні, що пов’язано з релокацією бізнесу по лівобережній частині України в західні області, зазначили в «Укренерго».
«Нова лінія разом із раніше встановленим обладнанням суттєво підвищує надійність енергопостачання споживачів та промисловості всієї Чернівецької області», – наголосили у компанії.
Крім того, лінія має важливе значення і для балансування енергосистеми України, оскільки завдяки ній, зокрема, підвищується надійність роботи Дністровської ГАЕС у насосному та генераторному режимах трьома гідроагрегатами у нормальній схемі, а з урахуванням майбутнього будівництва ще однієї ПЛ 330 кВ – чотирма гідроагрегатами.
«Для приєднання лінії проведено низку робіт на двох підстанціях 750кВ та 330кВ. Зокрема, на ПС 330кВ замінено пристрої релейного захисту, протиаварійної автоматики та зв’язку, а на ПС 750кВ споруджено нову комірчину 330кВ для підключення лінії», – описали роботи в компанії.