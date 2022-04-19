В Чехии оценили последствия введения эмбарго на поставки российского газа

В случае введения запрета на поставки российского газа большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой, а к осени остановится основная часть промышленности в стране, заявил в интервью изданию Parlamentní listy эксперт по энергетике Иван Новески. Об этом сообщает РИА Новости.

Введение эмбарго на российский газ, на его взгляд, приведет к остановке работы многих предприятий, включая автомобилестроительные заводы и предприятия, выпускающие стекло, что спровоцирует в Чехии рекордную безработицу. Также отказ от поставок российского «голубого топлива» грозит остановкой чешского транспорта и «полным коллапсом всего государства».

«При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на 100% зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут. Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым. Ведь еще до зимы большая часть пока работающей промышленности остановится», — прогнозирует эксперт.

Также, по оценке Новески, прекращение поставок газа из России сделает невозможным производство удобрений.

«Без удобрений не будет урожая, а без урожая нечего будет есть. В буквальном смысле! Какое-то время избранные, наверное, выживут за счет запасов, но для производства и переработки большинства продуктов питания тоже нужен газ», — объяснил эксперт.

Он уверен, что призывать к немедленному эмбарго на поставки российского газа могут «либо сумасшедшие, либо преступники».