В Чехии оценили последствия введения эмбарго на поставки российского газа

Обновлено: Апрель 19, 2022.

В Чехии оценили последствия введения эмбарго на поставки российского газа

В случае введения запрета на поставки российского газа большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой, а к осени остановится основная часть промышленности в стране, заявил в интервью изданию Parlamentní listy эксперт по энергетике Иван Новески. Об этом сообщает РИА Новости.

Введение эмбарго на российский газ, на его взгляд, приведет к остановке работы многих предприятий, включая автомобилестроительные заводы и предприятия, выпускающие стекло, что спровоцирует в Чехии рекордную безработицу. Также отказ от поставок российского «голубого топлива» грозит остановкой чешского транспорта и «полным коллапсом всего государства».

«При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на 100% зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут. Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым. Ведь еще до зимы большая часть пока работающей промышленности остановится», — прогнозирует эксперт.

Также, по оценке Новески, прекращение поставок газа из России сделает невозможным производство удобрений.

«Без удобрений не будет урожая, а без урожая нечего будет есть. В буквальном смысле! Какое-то время избранные, наверное, выживут за счет запасов, но для производства и переработки большинства продуктов питания тоже нужен газ», — объяснил эксперт.

Он уверен, что призывать к немедленному эмбарго на поставки российского газа могут «либо сумасшедшие, либо преступники».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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