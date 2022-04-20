20 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:
- Енергорегулятор затвердив порядок дій операторів систем розподілу з відновлення електропостачання за умов війни
- НКРЕКП анулювала ліцензії низці пов’язаних з країною-агресором РФ компаній на енергоринках
- Shell відкликає персонал із російських проєктів
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тимчасовий порядок дій операторів систем розподілу (ОСР) з відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених внаслідок бойових дій.
- ОСР формує План відновлення з урахуванням доведеного військовою адміністрацією мобілізаційного завдання з метою безпечного виконання робіт та комплексного підходу до відновлення електропостачання як окремих побутових споживачів, так і інших споживачів, які критично впливають на забезпечення життєдіяльності регіону.
- Плани відновлення мають враховувати пріоритети для відновлення електроживлення категорій споживачів за принципом належності до критичності його функціонування в період відновлення. Вони мають щотижнево актуалізуватися ОСР та надаватись до військових адміністрацій з метою отримання зауважень та пропозицій для їх подальшого обов’язкового врахування.
- Порядок встановлює, що ОСР формує графік черговості виконання відновлювальних робіт об’єктів електричних мереж або їх складових, залежно від технологічної доцільності та стабілізації ситуації.
- Джерелами фінансування робіт з відновлення пошкоджених об’єктів електромереж можуть бути, зокрема, кошти вільної частини прибутку, кошти, які виділяються на відповідні інвестиційні та ремонтні програми ОСР, залучені кошти (гуманітарна, фінансова допомога, кредити, гранти), бюджетні кошти та кошти, передбачені мобілізаційним завданням.
- Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), анулювала ліцензії п’ятьом компаніям на ринку електроенергії, теплової енергії та газу, діяльність яких контролюється резидентами країни-агресора Росії.
- У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, у разі документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, НКРЕКП приймає рішення про анулювання ліцензії.
- У НКРЕКП зазначили, що наявність російських бенефіціарів окремих компаній-ліцензіатів на території України встановлена регулятором разом із Службою безпеки України.
- Згідно з рішеннями НКРЕКП, анульовані ліцензії на виробництво електричної енергії ТОВ «ПВ Солар Стейшн», 35% статутного капіталу в якому належать громадянину РФ Василю Решетову, та ТОВ «Екопроменергія», кінцевим бенефіціаром якого з 30% статутного капіталу є москвич Павло Кротов.
- Також анульована ліцензія постачальника е/е ТОВ «Стілл Енерджі», 50% в стаутному капіталі якого належить росіянину Юсупу Абуєву, та ліцензія постачальнкиа природного газу – ТОВ «Алакор Сіті», 99% якого належить громадянину РФ Михайлу Андрєєву.
- Крім того, анульована ліцензія на виробництв теплової енергії ТОВ «Істек», власниками якого в рівних частинах є громадяни Росії Павло Вобліков та Альбіна Юрдонова.
- НКРЕКП, на час воєнного стану розширила перелік інформації, що стосується об’єктів енергетики, доступ до якої буде обмежено.
- Відтепер до інформації, доступ до якої має бути закрито на сайтах ліцензіатів, належать обсяги видобутку, споживання, зберігання, відвантаження ресурсів, зокрема вугілля й вуглеводнів, а також дані логістики енергоресурсів із зазначенням маршрутів, місць тимчасового і постійного зберігання.
- Закритою інформацією є плани переміщення матеріально-технічних цінностей, кількість і якість обладнання, що є в наявності, та технічна здатність підприємства, а також інша інформація, яка може ідентифікувати об’єкти критичної інфраструктури або створювати уявлення про потенціал об’єкта в енергосистемі України.
- Не повинні розголошуватись персональні дані працівників енергетичного сектору із зазначенням місця роботи і посади.
- Не можна розміщувати на сайтах відомості про місця запланованих ремонтних і відновлювальних робіт та процеси проведення таких робіт у реальному часі, як і відомості про місця руйнування об’єктів і елементів інфраструктури внаслідок бойових дій, місця потрапляння снарядів.
Газ
- Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу збільшили використання природного газу на 4% через похолодання.
- Оператор ГТС України готовий транспортувати газ із країн ЄС до українських газових сховищ для підготовки до наступного опалювального сезону. Є можливість імпортувати до України 54 млн куб. м газу на добу.
Міжнародний вимір та санкції
- Британський енергетичний гігант Shell почав відкликати працівників зі своїх спільних підприємств з російським «Газпромом».
- Уряд Латвії остаточно визначився з датою повної відмови від російського газу та до 1 січня 2023 року повністю припинить його закупівлі.
- Експорт російської нафти через порти знизився на 25%, найбільше впали потоки через Чорне море.
- За місяць експорт російського вугілля впав на понад 20%. У квітні експорт російського вугілля впав більш ніж на 20%, а з початку року зниження становило 9%.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом, Енергореформа