Експорт вугілля з РФ за березень впав на 20%

Експорт вугілля з РФ за останній місяць через санкції впав на 20%. А з початку 2022 року він скоротився майже на 9%. Про це заявив директор департаменту вугільної промисловості Міненерго Петро Бобильов у ході круглого столу у Держдумі.

Ми бачимо на сьогодні зниження обсягів експорту, особливо до кінця березня та квітня цифра значуща – понад 20%. З початку року це майже 9%», – сказав Бобильов.

Загальний обсяг експорту вугілля у 2021 році склав 227 млн тонн.

На початку квітня ЄС у рамках чергового пакету санкцій запровадив заборону на ввезення вугілля з РФ. Російська влада говорила про можливість перенаправити експорт через морські порти до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Джерело: elektrovesti.net