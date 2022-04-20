Греция задержала нефтяной танкер под флагом России

Обновлено: Апрель 20, 2022.

Греция задержала нефтяной танкер под флагом России

Танкер Pegas задержан в Греции из-за санкций, запрещающих вход российских кораблей в европейские порты.

Греция задержала нефтяной танкер Pegas под флагом РФ в качестве реализации санкций, введенных ЕС в отношении российских судов. Об этом «Афинское Македонское агентство новостей» пишет во вторник, 19 апреля.

Судно было задержано еще 15 апреля по требованию греческого управления по борьбе с отмыванием денег. Из-за повреждения танкера его на буксире сопровождали в порт полуострова Пелопоннес. Там нефть должны были перегрузить в другой танкер, поскольку ограничительные меры касаются лишь самого судна, но не его груза, отмечает агентство. Из-за неблагоприятных погодных условий танкер встал на якорь у входа в бухте Каристос около острова Эвбея.

На судне, по сообщению береговой охраны Греции, находятся 19 российских моряков. Как следует из сервиса слежения за кораблями Marine Traffic, танкер 9 апреля отправился из турецкого порта Мармара-Эреглиси. Судно находится под управлением «ТрансМорФлота».

В начале апреля ЕС ввелпятый пакет санкций против России, который включал в себя запрет на вход российских кораблей в европейские порты. Исключения были возможны лишь для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания или гуманитарную помощь.

Источник: dw

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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