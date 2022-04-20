Італія готова призупинити платежі за російський газ, якщо це вимагатиме ЄС

Італія відмовиться виконувати нові умови оплати за газ, яких вимагає москва, та призупинити платежі, якщо Євросоюз остаточно прийде до висновку, що це порушить санкції, пов’язані із вторгненням росії в Україну.

Під час попередньої оцінки ЄС дійшов висновку, що умови платежів кремля є явним порушенням санкцій блоку. Італійський уряд чекає, доки Брюссель завершить свій юридичний аналіз, перш ніж робити будь-які дії, пише Bloomberg.

Представник італійського уряду сказав, що вони вітають поточну роботу комісії з цього питання, але не вдаватимуться у подробиці, оскільки оцінка все ще є попередньою. Раніше президент володимир путін пригрозив припинити постачання газу покупцям, які не дотримуються указу, згідно з яким російське «Газпром» отримує платежі в рублях. Втрата цих енергоносіїв представлятиме серйозну загрозу для ЄС, який отримує 40% свого газу з росії.

Джерело: kosatka.media