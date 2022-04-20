Найбільший НПЗ Японії відмовився від російської нафти: замінить нафтою з Близького Сходу

Найбільший японський нафтопереробник Eneos Holdings не планує купувати російську нафту, поки не вирішаться всі проблеми, пов’язані з вторгненням РФ в Україну. Компанія знайшла альтернативні поставки з Близького Сходу.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву голови компанії Цутому Сугіморі.

«Наразі ми маємо намір отримати альтернативи від існуючих торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі та Кувейт, але ми продовжимо наші зусилля з диверсифікації наших джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому», — сказав Сугіморі.

Раніше повідомлялось, що найбільші нафтопереробні заводи Японії Eneos та Idemitsu припинять купувати російську нафту після виконання поточних контрактів.

Економічна правда