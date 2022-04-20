Shell почала виводити співробітників із росії

Британська нафтогазова компанія Shell почала виводити своїх працівників з РФ, 20 квітня повідомляє Bloomberg.

У повідомленні відзначається, що Shell «поетапно демобілізує своїх співробітників, що працюють з «Газпромом» і «Газпром нефтью».

«Головна увагу в цьому процесі приділяється безпеці наших людей і операцій, а також дотримання законодавства», — заявив представник Shell.

По словам джерел Bloomberg, вже десятки співробітників Shell, які працювали на нафтегазовому проекті «Сахалін-2», були вилучені з подальшим переміщенням на роботу в інших проектах.

За даними агентства, Shell має як мінімум два довгострокові контракти з «Газпромом», на які припадає 1,5 % обсягів газу, які російська компанія постачала щорічно ключовим іноземним клієнтам. За оцінками Shell, виведення коштів призведе до збитків у розмірі 4-5 мільярдів доларів.