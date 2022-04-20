Shell почала виводити співробітників із росії

Обновлено: Апрель 20, 2022.

Shell почала виводити співробітників із росії

Британська нафтогазова компанія Shell почала виводити своїх працівників з РФ, 20 квітня повідомляє Bloomberg.

У повідомленні відзначається, що Shell «поетапно демобілізує своїх співробітників,  що працюють з «Газпромом» і «Газпром нефтью».

«Головна увагу в цьому процесі приділяється безпеці наших людей і операцій, а також дотримання законодавства», — заявив представник Shell.

По словам джерел Bloomberg, вже десятки співробітників Shell, які працювали на нафтегазовому проекті «Сахалін-2», були вилучені з подальшим переміщенням на роботу в інших проектах.

За даними агентства, Shell має як мінімум два довгострокові контракти з «Газпромом», на які припадає 1,5 % обсягів газу, які російська компанія постачала щорічно ключовим іноземним клієнтам. За оцінками Shell, виведення коштів призведе до збитків у розмірі 4-5 мільярдів доларів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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