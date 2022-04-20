Угорщина не підтримає санкції ЄС проти російських нафти та газу — глава МЗС

Угорщина не приєднається до санкцій Європейського Союзу проти російських нафти та газу, заявив у вівторок глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.
«Угорський народ не може платити за цю війну, тому ми не підтримаємо впровадження санкцій щодо постачання газу та нафти», — заявив Сіярто на пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.
«Угорщина залежить від російського газу, його постачання здійснюються відповідно до міжнародних угод», — додав він.
Як повідомляє телеканал TRT, Сіярто наголосив, що постачання з Росії до Угорщини здійснюються без перебоїв.
Міністр заявив, що Угорщина виступає за мирне врегулювання ситуації в Україні, підтримує територіальну цілісність України, а також готова приймати українських біженців. При цьому він додав, що постачання озброєнь до України через Угорщину не буде.
«Нашим першорядним завданням є забезпечити Угорщині безпеку. Ми не хочемо, щоб Угорщина була втягнута у війну», — сказав Сіярто.
Джерело: elektrovesti.net