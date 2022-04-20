Westinghouse надав гуманітарну допомогу українським АЕС

Гуманітарну допомогу Україні надала американська компанія Westinghouse, партнер НАЕК «Енергоатом» та постачальник палива для низки українських атомних станцій.
«Westinghouse передала на АЕС партію гуманітарної допомоги, зокрема засоби безпеки та зв’язку, радіаційного захисту і контролю», – написав «Енергоатом» у своєму телеграм-каналі 19 квітня.
У компанії пояснили, що це обладнання є вкрай важливим, оскільки посилить системи аварійної готовності та реагування «Енергоатома», а також захист українських АЕС від російської загрози.
«Від початку війни рф проти України позиція компанії Westinghouse чітка та однозначна: жорстке засудження дій рф і допомога атомним електростанціям «Енергоатома» задля загальної протидії російській агресії», – наголосили в НАЕК.
Джерело: elektrovesti.net