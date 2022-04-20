ЄС ухвалив директиву, що дозволяє знизити ПДВ на низку товарів, зокрема й на сонячні панелі

Рада Європейського Союзу ухвалила директиву, яка дозволяє державам-членам знижувати податок на додану вартість (ПДВ) для певних продуктів та послуг, які відповідають політиці ЄС у галузі охорони навколишнього середовища та здоров’я.

Пільга поширюється на сонячні панелі, придбані для побутового використання. Директива вказує, що таким чином держави-члени матимуть змогу заохочувати громадян використовувати відновлювані джерела енергії через зниження ставок ПДВ.

«Для підтримки переходу на ВДЕ та сприяння енергонезалежності Євросоюзу необхідно дозволити державам-членам полегшити доступ споживачів до джерел зеленої енергії», — йдеться у документі.

Директива №2022/542 була опублікована в Офіційному журналі Європейського Союзу 5 квітня. Відповідно до нових положень, держави-члени зможуть вільно застосовувати ставку ПДВ від 0% до 5%.

Джерело: elektrovesti.net