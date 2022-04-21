21 квітня: Ситуація в транспортній інфраструктурі на 20:00

Обновлено: Апрель 21, 2022.

21 квітня: Ситуація в транспортній інфраструктурі на 20:00

Головне:

Укрзалізниця відновила курсування поїздів з Києва (приміський вокзал ст. Київ-Пасажирський) до Ніжина

Держприкордонслужба попереджує про мінну небезпеку в гирлах Дунаю

США можуть заборонити заходи до своїх портів судам, пов’язаним із РФ

Залізниця

Починаючи з 22 квітня цього року, поїзд № 6311 Ковель – Вижва.

Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда №119/120 Запоріжжя-Львів. Постраждалих немає, поїзд прямує далі, вікна ми терпляче поміняємо по Кривому Рогу.

Укрзалізниця відновила курсування поїздів з Києва (приміський вокзал ст. Київ-Пасажирський) до Ніжина.

Порти

У сервісному центрі «Морречсервісу» в Ізмаїлі з 15 квітня доступна нова послуга – проведення іспитів судноводіїв внутрішніх водних шляхів та єдиних внутрішніх водних шляхів.

На балкері Vitus Bering змінять 12 українських моряків перед заходом до російського порту Мурманськ. Українські моряки не хочуть заходити до російського порту.

Морська охорона Державної прикордонної служби України через небезпеку підриву суден на дрейфуючих мінах, закладених у Чорному морі росією, заборонила рибальство та судноплавство у дев’яти гирлах річки Дунай. Через мінну небезпеку заборонено суднопрохід гирлами Очаківське (0−6 км), Прорва, Полуденне, Потапове, Анкудінове, Швидке, Східне та Циганське, у частині Старостамбульського гирла (від гирла Лімба до точки впадання в Чорне море), а також на сполучному каналі та в Жебріянівській бухті.

Міжнародний вимір та санкції

Сполучені Штати можуть заборонити афілійованим з Росією судам заходити до американських портів у зв’язку із вторгненням РФ до України

Джерела: Мінінфраструктури, Укрзалізниця, USM

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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