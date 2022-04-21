21 квітня: Ситуація в транспортній інфраструктурі на 20:00

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Укрзалізниця відновила курсування поїздів з Києва (приміський вокзал ст. Київ-Пасажирський) до Ніжина

Держприкордонслужба попереджує про мінну небезпеку в гирлах Дунаю

США можуть заборонити заходи до своїх портів судам, пов’язаним із РФ

Залізниця

Починаючи з 22 квітня цього року, поїзд № 6311 Ковель – Вижва.

Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда №119/120 Запоріжжя-Львів. Постраждалих немає, поїзд прямує далі, вікна ми терпляче поміняємо по Кривому Рогу.

Укрзалізниця відновила курсування поїздів з Києва (приміський вокзал ст. Київ-Пасажирський) до Ніжина.

Порти

У сервісному центрі «Морречсервісу» в Ізмаїлі з 15 квітня доступна нова послуга – проведення іспитів судноводіїв внутрішніх водних шляхів та єдиних внутрішніх водних шляхів.

На балкері Vitus Bering змінять 12 українських моряків перед заходом до російського порту Мурманськ. Українські моряки не хочуть заходити до російського порту.

Морська охорона Державної прикордонної служби України через небезпеку підриву суден на дрейфуючих мінах, закладених у Чорному морі росією, заборонила рибальство та судноплавство у дев’яти гирлах річки Дунай. Через мінну небезпеку заборонено суднопрохід гирлами Очаківське (0−6 км), Прорва, Полуденне, Потапове, Анкудінове, Швидке, Східне та Циганське, у частині Старостамбульського гирла (від гирла Лімба до точки впадання в Чорне море), а також на сполучному каналі та в Жебріянівській бухті.

Міжнародний вимір та санкції

Сполучені Штати можуть заборонити афілійованим з Росією судам заходити до американських портів у зв’язку із вторгненням РФ до України

Джерела: Мінінфраструктури, Укрзалізниця, USM