Алекперов проинформировал ЛУКОЙЛ о решении отказаться от полномочий члена СД и президента компании

Вагит Алекперов проинформировал ПАО «ЛУКОЙЛ» о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании.

Соответствующие уведомления были направлены сегодня председателю совета директоров НК, сообщает «ЛУКОЙЛ».

По состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО. Также он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций НК, правами голоса по которым он не распоряжается.

Таким образом, Алекперов не является контролирующим акционером «ЛУКОЙЛа», отмечает компания.