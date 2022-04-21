Експорт російської нафти морем впав на 25% за тиждень

Постачання російської нафти морським транспортом скоротилося на 25% за тиждень, який закінчився 15 квітня. Збитки російського бюджету від цього – приблизно $60 млн.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні розрахунки, засновані на даних про переміщення судів та звіти торгових агентів.

Обвал у всіх регіонах

Зниження обсягів спостерігалося у всіх чотирьох експортних регіонах. Потоки нафти сорту Urals та Siberian Light з терміналів у Балтійському та Чорному морях скоротилися на 770 000 барелів на добу, або на 30%. Обсяг нафти, що йде із Новоросійська, скоротився майже на 60%. Постачання із трьох східних терміналів РФ на узбережжі Тихого океану скоротилися на 205 000 барелів на день, або на 17%. Постачання з Мурманська, через який перевантажується нафта, що видобувається вздовж російської арктичної берегової лінії, скоротилися на 57 000 барелів на день, або на 15%. Обсяги, що спрямовуються до Азії з портів на чорноморському, балтійському та арктичному узбережжях, впали до мінімуму за два місяці.

Як з’ясувало агентство, 30 танкерів доставили з російських експортних терміналів близько 21,8 млн. барелів нафти. Таким чином, середні морські перевезення сирої нафти склали 3,12 млн барелів на день, що на 25% менше, ніж за тиждень, що закінчився 8 квітня. Кількість танкерів, які завершили завантаження російської нафти за тиждень до 15 квітня, скоротилася на 10, або 25%, у порівнянні з попереднім тижнем. Найбільше падіння спостерігалося у Новоросійську на Чорному морі.

Доходи впали

В агентстві зазначили, що скорочення експорту нафти означає скорочення доходів Москви зі збільшенням витрат Кремля на війну проти України та запровадження нових санкцій проти російської економіки. «За нинішніх ставок експортного мита на сиру нафту тижневі поставки принесуть Кремлю близько $181 млн; це на $60 млн менше, ніж минулого тижня», – сказано в публікації.

Джерело: kosatka.media