Експорт російської нафти морем впав на 25% за тиждень

Обновлено: Апрель 21, 2022.

Експорт російської нафти морем впав на 25% за тиждень

Постачання російської нафти морським транспортом скоротилося на 25% за тиждень, який закінчився 15 квітня. Збитки російського бюджету від цього – приблизно $60 млн.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні розрахунки, засновані на даних про переміщення судів та звіти торгових агентів.

Обвал у всіх регіонах

Зниження обсягів спостерігалося у всіх чотирьох експортних регіонах. Потоки нафти сорту Urals та Siberian Light з терміналів у Балтійському та Чорному морях скоротилися на 770 000 барелів на добу, або на 30%. Обсяг нафти, що йде із Новоросійська, скоротився майже на 60%. Постачання із трьох східних терміналів РФ на узбережжі Тихого океану скоротилися на 205 000 барелів на день, або на 17%. Постачання з Мурманська, через який перевантажується нафта, що видобувається вздовж російської арктичної берегової лінії, скоротилися на 57 000 барелів на день, або на 15%. Обсяги, що спрямовуються до Азії з портів на чорноморському, балтійському та арктичному узбережжях, впали до мінімуму за два місяці.

Як з’ясувало агентство, 30 танкерів доставили з російських експортних терміналів близько 21,8 млн. барелів нафти. Таким чином, середні морські перевезення сирої нафти склали 3,12 млн барелів на день, що на 25% менше, ніж за тиждень, що закінчився 8 квітня. Кількість танкерів, які завершили завантаження російської нафти за тиждень до 15 квітня, скоротилася на 10, або 25%, у порівнянні з попереднім тижнем. Найбільше падіння спостерігалося у Новоросійську на Чорному морі.

Доходи впали

В агентстві зазначили, що скорочення експорту нафти означає скорочення доходів Москви зі збільшенням витрат Кремля на війну проти України та запровадження нових санкцій проти російської економіки. «За нинішніх ставок експортного мита на сиру нафту тижневі поставки принесуть Кремлю близько $181 млн; це на $60 млн менше, ніж минулого тижня», – сказано в публікації.

Джерело: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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