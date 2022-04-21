ЕС ввел санкции против Пригожина и украинского бизнесмена Курченко

Европейский Союз ввел санкции против «повара Путина» Евгения Пригожина. Также под ограничения попал украинский бизнесмен Сергей Курченко.

Курченко и Пригожина обвинили в угрозе территориальной целостности Украины и извлечении из этого выгоды.

В ЕС отметили, что Пригожин активно совершает действия, подрывающие суверенитет Украины. В то же время, Курченко помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить европейские санкции. В частности, он действовал как субподрядчик.

Источник: https://24tv.ua/ru/es-vvel-sankcii-protiv-prigozhina-i-ukrainskogo-biznesmena-kurchenko_n1959740