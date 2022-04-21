Герман Галущенко назвав три кроки для того, щоб Європа позбулася смертоносної енергетичної залежності від рф

Разом з початком повномасштабної війни в Україні почалося прозріння багатьох європейських політиків і усвідомлення того, що для України було очевидним давно. Російський газ — це геополітична зброя, за допомогою якої росія планує міцніше взяти ЄС у лещата, наголосив очільник Міненерго.

«Ця жахлива війна стала можливою, зокрема, і тому, що європейські гроші створили для неї економічний фундамент. Саме надходження від експорту енергоносіїв до Європи накачували бюджет росії, перетворюючись на істеричну імперську пропаганду, ракети і танки. І ця війна зупиниться, коли виснажаться російські фінанси. Коли Європа прикрутить вентиль на російських нафтових і газових трубах», — переконаний Герман Галущенко.

Міністр енергетики вважає, що альтернативою може стати комплекс кроків, які позбавлять континент цієї смертоносної енергетичної залежності.

Перший крок: Більше LNG й альтернативні постачальники.

«Сьогодні двома найбільшими постачальниками скрапленого газу є Сполучені Штати Америки та Катар. Обидві країни згодні і здатні збільшити поставки на європейський ринок. Альтернативними, додатковими, постачальниками в найближчі роки можуть стати також Норвегія, Австралія, інші країни», — зазначив очільник Міненерго.

Можливості для диверсифікації – реальні, і вже на столі. Потрібно залучити «коаліцію постачальників» для формування європейських запасів. А частину цього резерву можна розмістити в українських газових сховищах.

Другий крок: 30 мільярдів кубометрів для спільної енергетичної безпеки.

«Реагуючи на російське вторгнення в Україну, Європейська Комісія оголосила ініціативу RePowerEU щодо спільної закупівлі газу та створення резервної кількості газу у сховищах. Це правильний хід, до якого долучиться й Україна», — наголосив Герман Галущенко.

Україна має найбільші підземні сховища газу у Європі. З обсягу 30 млрд кубічних метрів 2/3 ми можемо запропонувати нашим європейським партнерам (третину Україна використовує для власних потреб). Переважно сховища розташовані у Західній Україні, близько до кордону з ЄС.

Третій крок: Українська енергія для Європи.

«16 березня Україна увійшла в «енергетичний Євросоюз»: національна енергосистема стала частиною енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E. Тепер ми можемо запропонувати європейським споживачам електроенергію українського виробництва – у нас є достатній ресурс за рахунок атомної генерації», — зазначив міністр енергетики.

Зокрема, Україна вже почала експорт електроенергії до Польщі. Зараз пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E складає близько 2 тисяч МВт, але здійснення певного переліку технічних заходів потенційно дасть нам можливість збільшити цей обсяг.

Герман Галущенко також підкреслив, що допоки не буде введено повне ембарго на російський газ, до «Газпрома» має бути застосована «іранська модель» санкцій.

«Російський газ постачатиметься у ЄС, але кошти за нього не йтимуть в росію, а перераховуватимуться на спеціальні депозитні рахунки у європейських банках. І будуть зберігатися там, доки росія не виконає визначені умови припинення війни та компенсації збитків. Таким чином, ці гроші не будуть фінансувати триваючу агресію проти України», — пояснив міністр.