Майже всі ГРС на звільнених територіях запущені, або готові до запуску

Майже всі газорозподільні станції на звільнених територіях півночі України або запущені, або готові до запуску. Він відбудеться після відновлення мереж облгазів. У Київській та Чернігівській областях залишалися зупиненими по одній ГРС, у Сумській – всі в роботі. Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.
Про це пише: kosatka.media
Станом на 19 квітня відключеними лишаються 39 ГРС в шести регіонах України. 80% з них розташовані на територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей, де тривають активні бойові дії. Фахівці ОГТСУ за найменшої нагоди, часто під обстрілами, відновлюють транспортування газу до населених пунктів України. «Наразі ми фокусуємось на відновленні газопостачання на звільнених від російських військ територій – це Київська, Чернігівська, Сумська області. Співпрацюємо з українськими військовими над розмінуванням наших об’єктів», – розповів керівник ОГТСУ.