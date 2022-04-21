Міненерго про роботу енергосистеми України 21 квітня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 40,4 тисячам споживачів.
Зокрема, у Донецькій області – 19,1 тисячам споживачів, Київській і Дніпропетровській – по 6 тисяч, Харківській – 5 тисячам, Запорізькій – 2,5 тисячам, Сумській – 1,3 тисячам, Миколаївській – 300 споживачам, Чернігівській – 200 споживачам.
Газопостачання відновлено 4,5 тисячам абонентів.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.
Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
Станом на 21 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 889 населених пунктів, загалом близько 749,4 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 283 тисячі споживачів, Харківській – 191 тисячі, Луганській – 101 тисячі, Київській – 87,4 тисячі споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 236 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.