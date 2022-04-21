Молдовагаз закрив борги перед Газпромом

Компанія «Молдовагаз» перерахувала «Газпрому» $69,5 млн за постачання природного газу в березні-квітні цього року. Про це повідомив голова «Молдовагазу» Вадим Чебан у своєму телеграм-каналі .
«Незважаючи на негативні тарифні відхилення, необхідну суму вдалося сформувати за рахунок надходжень від споживачів за березень, компенсації уряду в розмірі 335 мільйонів леїв, перерахувань від підприємств ПЕК. Важливим фактором також стало зниження обсягів енергоспоживання через сприятливі погодні умови», – повідомив Чебан. Він додав, що боргів за поточні постачання природного газу компанія не має.
Джерело: kosatka.media