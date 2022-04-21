Нацкомісія позбавила ліцензії п’ять енергокомпаній, пов’язаних з РФ

«Після документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», Регулятор анулював ліцензії п’яти компаніям», – йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення було ухвалене 20 квітня.
Зокрема, були анульовані ліцензії:
- ТОВ «Істек» на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- ТОВ «Алакор Сіті» на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу;
- ТОВ «Стілл Енерджі» на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВ «Екопроменергія» на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;
- ТОВ «ПВ Солар Стейшн» на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.
Кінцевими бенефіціарами вказаних компаній є громадяни РФ.
Джерело: elektrovesti