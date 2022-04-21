Роснєфть зажадала оплати за сировину в рублях і наперед

Російська державна компанія «Роснєфть» вимагає повну передоплату в тендерах на постачання нафти.
При цьому, оплата має поступати в рублях. Про це повідомляє Bloomberg. «Роснєфть» запропонувала 6,5 млн тонн нафти Urals, Siberian Light, Sokol та ESPO Blend через тендери для навантаження у травні-червні і попросила 100% передоплату в рублях. Тендери «Роснєфти» включають пропозиції на 5,1 млн тонн нафти Urals з навантаженням з 1 травня по 30 червня з Приморська, Усть-Луги та Новоросійська та 320 тис. тонн Siberian Light з навантаженням з 1 травня по 30 червня з Новоросійська. Хоча «Роснєфть» залишила можливість оплати в інших валютах, вона також залишила за собою право відмовлятися від угод, у яких передоплата не пропонується у повному обсязі. «Російський гігант ПАТ «Роснєфть» здивував трейдерів у Європі та Азії пропозиціями щодо швидкого продажу великих обсягів нафти, а також викладом істотних змін у процесі оплати», — зазначає видання.
Джерело: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/rosneft-potrebovala-platit-za-syre-v-rublyah-i-napered