Система сертифікації енергоефективності будівель – важливий чинник енергетичної безпеки країни

Держенергоефективності продовжує працювати над розвитком системи сертифікації енергоефективності будівель у рамках реалізації закону «Про енергетичну ефективність будівель».

Про це йдеться на сайті Кабміну

Попри складні часи енергоаудитори здійснюють сертифікацію енергоефективності будівель. За її результатами у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) виготовляються сертифікати. Фахівці Агентства проводять їхній незалежний моніторинг та надають необхідні консультації енергоаудиторам.

Сертифікація дозволяє проаналізувати технічний стан будівель, рівень енергоспоживання та визначити найбільш дієві заходи, які забезпечать термомодернізацію та менші енерговитрати.

«Масштабування такої діяльності є особливо необхідним задля відновлення країни і посилення енергетичної безпеки», — прокоментував Голова Держенергоефективності Валерій Безус.

На сьогодні у ЄДЕССБ зареєстровано більше 1600 кваліфікованих фахівців за напрямами «сертифікація енергетичної ефективності» та «обстеження інженерних систем будівель».

Станом на 18.04.2022 у ЄДЕССБ розміщено понад 13 тис. енергетичних сертифікатів, з них у 2022 році – 1228 сертифікатів.

Із березня 2022 року до системи внесено 244 сертифікати будівель, які розташовані в областях, де сьогодні не ведуться активні бойові дії.

Проведений Агентством аналіз зареєстрованих енергетичних сертифікатів показує, що:

майже 45% сертифікованих будівель відповідають класу енергетичної ефективності С. Це мінімальний рівень енергоефективності, що встановлено для проектів нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту.

2 % та 17 % будівель, що отримали енергосертифікат, мають відповідно маркування А та В.

Водночас, враховуючи результати проведеного незалежного моніторингу сертифікатів, Держенергоефективності звертає увагу енергоаудиторів на необхідність саме якісної сертифікації відповідно до усіх вимог законодавства. Від цього залежить правильно визначений клас енергоефективності та рекомендовані заходи з термомодернізації будівлі.