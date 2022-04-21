Український ріпак може замінити російську нафту

Сьогодні, коли суттєво знизилася ціни на олійні культури, стає економічно доцільно переробляти ріпак на біодизель. Таку пропозицію висловив фермер Віктор Шеремета на сторінці у Facebook.

Про це пише agronews.ua.

«В той час, коли росія бомбить наші нафтобази та існують обмежені канали постачання пального в Україну, Міністерству енергетики варто задуматися про використання ріпаку як біопалива. Україна для цього має доступні технології та можливості», — зазначає Віктор Шеремета. Фермер зазначив, що З 1 га ріпаку можна отримати більше однієї тони біодизелю, а загалом, його поле може дати можливість уникнути споживання більше однієї тисячі тонн путінської нафти. Сьогодні, коли суттєво знизилася ціни на олійні культури стає доцільно економічно переробляти ріпак на біодизель. В той час, коли росія бомбить наші нафтобази та існують обмежені канали постачання пального в Україну Міністерству Енергетики варто задуматися про використання ріпаку, як біопалива. Україна для цього має доступні технології і можливості.

За висновками вчених додавання 30% біодизеля у суміш до звичайного дизельного палива не потребує конструктивних змін у паливній системі дизельних двигунів. Україна має значний потенціал та умови для виробництва біодизеля. При сьогоднішньому рівні цін на енергоносії виробництво біодизельного палива вже є економічно доцільним.

В якості сировини крім рапсової олії розглядаються соняшникова, а також тваринні жири. Для стимулювання швидкого переходу на використання біодизеля необхідно розробити та впровадити систему пільг, одночасно запровадити жорсткий контроль, що передбачає штрафи за викиди шкідливих компонентів в атмосферу.

Раніше «Термінал» інформував про розвиток біодизельного напрямку в Україні:

http://oilreview.kiev.ua/2007/01/24/ukraina-razrabotala-nacionalnyj-standart-na-biodizel/

http://oilreview.kiev.ua/2009/02/16/bioenergeticheskoe-predpriyatie-postroit-biodizelnyj-zavod-vgajsine/

http://oilreview.kiev.ua/2016/09/05/chto-ne-tak-s-panaceej/