Украина стала лидером процесса введения санкций против нефти и газа РФ, — Ермак

Обновлено: Апрель 21, 2022.

Украина стала лидером процесса введения санкций против нефти и газа РФ, — Ермак

Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей. В частности, речь идет о нефти и нефтепродуктах, угле и других видах твердого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Как пояснил Ермак, речь идет о всей нефти и нефтепродуктах, угле и других видах твердого топлива, сжиженном природном газе.

Это означает, что отныне Европейское Энергетическое сообщество, которое является международной организацией, содержащий все страны Евросоюза и еще 9 стран, на основе предложения Украины должен принять решение, адресованное всем сторонам.

«Украина ставит перед ЕС и таким странами как Грузия и Сербия амбициозную, но вполне реалистичную задачу по прекращению финансирования карательной машины, армии, государственного аппарата, пропаганды России — всего того, что обеспечивает агрессивные действия этого государства, включая войну в Украине», — подчеркнул Ермак.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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