22 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Сєвєродонецьк залишився без світла через обстріли росіян
У 85% населених пунктів Київської області відновлене газопостачання
Рада прийняла за основу законопроект про сплату ренти за видобутий газ за фактом його реалізації
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- Через активні бойові дії у Запорізькій області значно ускладнюються аварійно-відновлювальні роботи. На 21 квітня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електрики знаходиться 21 629 абонентів у 72 населених пунктах Запорізької області. Протягом минулої доби відновлено енергопостачання 7 308 родин на території обслуговування Пологівських, Оріхівських та Василівських районних відділень, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
- Сєвєродонецьк залишився без світла через обстріли росіян. Росіяни пошкодили високовольтну лінію напругою 110 кВ та залишили без світла усі житлові квартали Сєвєродонецька. На місці працює аварійна бригада.
- Южно-Українську АЕС, розміщену у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, переіменували у Південноукраїнську АЕС. Про це йдеться у наказі ДП «НАЕК «Енергоатом».
Газ
- ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротило реалізацію природного газу майже на 5%. Серед усіх категорій споживачів незначне збільшення споживання відбулося лише у виробників тепла та електроенергії, що отримують паливо у рамках механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) згідно з рішенням Уряду.
- У 85% населених пунктів Київської області відновлене газопостачання. У 94-ох розподіл газу відновлено повністю, ще у 7-ми – частково. Поступово подача газу відновлюється у місті Буча, смт. Гостомель, Ворзель і Коцюбинське. Станом на 21 квітня вже 72 315 домогосподарств і підприємств отримали доступ до стабільного газопостачання.
- Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №7249 про сплату ренти за видобутий у країні газ тільки за фактом його реалізації з подальшою доплатою залишкових сум протягом трьох місяців після закінчення військового стану.
- Законом встановлено диференціацію залежно від трьох рівнів цін – до $150/тис. куб. м, від $150 до $400 та понад $400.
- Розрахунок ціни реалізації газу, від якої розраховується рента, визначається як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF. Раніше рента обчислювалася лише з митної вартості імпорту.
Пальне
Міністерство економіки України 22 квітня оприлюднило середню вартість бензину обсягом 29,55 грн/літр і дизпального (ДП) – 33,66 грн/літр, з яких вираховують граничну ціну реалізації пального на автозаправних станціях (АЗС) на середину квітня. З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 34,10 грн/літр, на «звичайне» дизпальне — 38,66 грн/літр. Порівняно із кінцем березня середню ціну на бензин збільшено на 0,23 грн/літр, на ДП – на 1,01 грн/літр.
Міжнародний вимір та санкції
- Нідерланди планують до кінця року відмовитися від російських нафти, газу й вугілля
- Фінляндія скоротить імпорт електроенергії з росії. Оператор енергосистеми Фінляндії Fingrid зменшить пропускну здатність у транскордонних з’єднаннях із росією, внаслідок чого імпортна потужність впаде з 1300 МВт до 900 МВт.
- Exxon Mobil хоче піти з росії до 24 червня
- Світ має покінчити з можливістю рф використовувати енергію як примусовий важіль впливу, – міжнародні експерти
- Незалежні експерти, яких скликала Міжнародна робоча група з питання санкцій проти росії, пропонують урядам і компаніям всього світу вжити додаткових заходів, щоб іще ефективніше тиснути на путіна.
- Передусім йдеться про повну заборону та ембарго на російські сиру нафту, нафтопродукти, газ та вугілля, заборону й імпорту, й експорту в демократичний світ і з нього. Застосовуватись це має до всіх блендів, тобто сумішей, що містять нафту, нафтопродукти та газ російського походження, пропорційно до їхньої частки в суміші.
- Євросоюз має негайно припинити з росією та білоруссю торгівлю нафтопродуктами, а закупівлі російської сирої нафти та конденсату скорочувати, аж доки вони не досягнуть нуля.
- Встановити спеціальне та значне імпортне мито, тариф або податок на імпорт російської сирої нафти та конденсату. Це вимагало б від москви знизити ціну, а відтак призведе до зниження її доходів. Водночас доходи, отримані в інших країнах від цих податків можуть бути спрямовані на гуманітарну допомогу Україні та фонд реконструкції.
- Запровадити заходи, які змусять покупців російської нафти та газу здійснювати платежі на рахунки умовного зберігання (escrow), які будуть недоступні росії до закінчення війни. А іноземні фінустанови, які порушують умови escrow, піддавати загрозі накладення санкції повного блокування.
- Запровадити різноманітні «заохочувальні» інструменти, щоб пом’якшити й максимально компенсувати короткострокові перебої у постачанні нафти, зокрема й тимчасове продовження строків експлуатації ядерної та вугільної потужностей, а також газових родовищ, терміну експлуатації яких добігає кінця. Йдеться про зусилля якнайшвидше скоротити імпорт російських нафтопродуктів. При цьому важливо переконати інших виробників нафти не допустити зростання цін на неї у зв’язку зі скороченням російського експорту.
- Забезпечити скорочення імпорту російського газу в ЄС на дві третини в 2022 році та повне припинення його закупівлі до кінця 2026-2027 років. А також встановити проміжні дати повного припинення його транспортування до ЄС через «Північний потік-1», «Турецький потік-2» та «Ямал-Європа».
- Розширити потужність терміналів зрідженого природного газу в Європі та побудувати більше інтерконекторів для збільшення поставок неросійського газу, зосередившись на системах, які можуть якнайшвидше збільшити імпортні потужності (наприклад, розгортання плавучих установок зберігання та регазифікації замість стаціонарних терміналів). Консолідувати закупівлі газу на рівні ЄС, щоб використовувати ринкову владу – монопсонію – для зниження цін на газ, а отже і російських доходів.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом