Американська ExxonMobil планує повністю припинити роботу в Росії до кінця червня

Американська нафтова компанія ExxonMobil розглядає можливість повністю припинити роботу в Росії до 24 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

За даними співрозмовників агентства, у березні компанія вже вивезла із Росії співробітників — громадян США. Спочатку співробітників вивезли з великих підприємств із видобутку нафти і газу на Сахаліні, включно з проєктом «Сахалін-1″. Зараз компанія розглядає можливість закриття інших своїх підприємств у Росії, у тому числі припинення продажу мастильних матеріалів під маркою Mobil до 24 червня.

За даними на сайті ExxonMobil, в 2021 році в офісах компанії в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Південно-Сахалінську працювало понад 1000 співробітників.

Як повідомлялося, ExxonMobil очікує знецінення балансових активів на суму $4 млрд у зв’язку з запланованим виходом із проекту «Сахалін-1″ в РФ.

Нагадаємо, 2 березня ExxonMobil заявила про відмову від інвестицій в Росію та вихід із проекту «Сахалін-1″.

«ExxonMobil управляє проектом «Сахалін-1″ від імені міжнародного консорціуму японських, індійських та російських компаній. Зокрема, у проєкті «Сахалін-1″ беруть участь ExxonMobil – частка 30%, SODECO (Японія) – 30%, «Роснефть» – 20%, ONGC (Індія) – 20%. Загальні запаси родовищ проекту оцінюються в 307 млн тонн нафти і 485 млрд кубометрів природного газу. Джерело: https://biz.censor.net/n3335863

Джерело: https://biz.censor.net/n3335863