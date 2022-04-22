Американська ExxonMobil планує повністю припинити роботу в Росії до кінця червня

Обновлено: Апрель 22, 2022.

Американська ExxonMobil планує повністю припинити роботу в Росії до кінця червня

Американська нафтова компанія ExxonMobil розглядає можливість повністю припинити роботу в Росії до 24 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

За даними співрозмовників агентства, у березні компанія вже вивезла із Росії співробітників — громадян США. Спочатку співробітників вивезли з великих підприємств із видобутку нафти і газу на Сахаліні, включно з проєктом «Сахалін-1″. Зараз компанія розглядає можливість закриття інших своїх підприємств у Росії, у тому числі припинення продажу мастильних матеріалів під маркою Mobil до 24 червня.

За даними на сайті ExxonMobil, в 2021 році в офісах компанії в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Південно-Сахалінську працювало понад 1000 співробітників.

Як повідомлялося, ExxonMobil очікує знецінення балансових активів на суму $4 млрд у зв’язку з запланованим виходом із проекту «Сахалін-1″ в РФ.

Нагадаємо, 2 березня ExxonMobil заявила про відмову від інвестицій в Росію та вихід із проекту «Сахалін-1″.

«ExxonMobil управляє проектом «Сахалін-1″ від імені міжнародного консорціуму японських, індійських та російських компаній. Зокрема, у проєкті «Сахалін-1″ беруть участь ExxonMobil – частка 30%, SODECO (Японія) – 30%, «Роснефть» – 20%, ONGC (Індія) – 20%. Загальні запаси родовищ проекту оцінюються в 307 млн тонн нафти і 485 млрд кубометрів природного газу. Джерело: https://biz.censor.net/n3335863

Джерело: https://biz.censor.net/n3335863

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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