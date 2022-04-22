Австрийская компания OMV прекратила импорт и переработку российской нефти

Австрийская нефтегазовая компания OMV перестала импортировать и перерабатывать нефть из России, а также заменила ее другим сырьем с рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Как пояснил представитель OMV, доля российской сырой нефти на их нефтеперерабатывающих заводах в австрийском городе Швехате и германском Бургхаузене и раньше была небольшой.

«В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», — подчеркнул он.