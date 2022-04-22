Фінляндія та Естонія готують плавучий ЗПГ-термінал для відмови від російського газу

Фінляндія та Естонія ухвалили спільне рішення орендувати велике судно-термінал для зберігання зрідженого природного газу, прагнучи припинити використання російського газу.

Проєкт, про який було оголошено 7 квітня, ймовірно, перебуває на стадії реалізації, і на цьому етапі оприлюднено мало подробиць.

Судно-термінал довжиною близько 200 метрів, плавуча установка для зберігання та регазифікації (FSRU), буде розташовано на узбережжі Фінляндії поблизу мережі транспортування природного газу. Точне місцезнаходження поки що не розголошується.

Відповідаючи на запитання ЗМІ 20 квітня, Арто Раджала, старший радник Міністерства торгівлі та промисловості, сказав, що не готовий назвати будь-які варіанти розміщення, але «буде доступно кілька варіантів».

Такими варіантами можуть стати Інко або місто Хаміна, де на початок жовтня планується завершити будівництво ЗПГ-терміналу.

Однак мета полягає в тому, щоб підготувати корабель до наступної зими, і, якщо будівельні роботи не будуть завершені, він буде розміщений в естонському Палдіскі, який повинен бути готовим до прийому ЗПГ до 1 листопада.