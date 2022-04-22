Halliburton повышает прогноз расходов на нефтянку

Компания Halliburton Co. заявила, что североамериканские буровые компании, занимающиеся разработкой нефтяных и газовых месторождений, увеличат текущие расходы на 35% в этом году, что по сути на 35% больше, чем прогнозировал крупнейший нефтесервисный гигант до начала спецоперации России на Украине.

Гигант нефтесервисных услуг не стал напрямую связывать увеличение расходов с последствиями введённых санкций против России в связи с кризисом на Украине, но отметил, что геологоразведчики переориентируются на «короткоцикловые баррели», что на отраслевом жаргоне означает сланцевые месторождения.

Ранее компания Halliburton прогнозировала рост бюджета на бурение в Северной Америке в 2022 году на 25% по сравнению с прошлым годом.

В знак того, что спрос на услуги буровиков и оборудования растет, компания из Хьюстона сообщила аналитикам, что весь ее парк оборудования для гидроразрыва пласта в настоящее время работает, не оставляя свободных мощностей. Этот дефицит будет продолжать способствовать росту цен на рабочих и оборудование в текущем квартале, заявили руководители компании во время телефонного разговора.

Джерело: https://gasandmoney.ru/novosti/halliburton-povyshaet-prognoz-rashodov-na-neftyanku/