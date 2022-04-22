Італія підписала угоди з Анголою та Конґо для заміщення російського газу

Італія у середу підписала угоду з Анголою щодо збільшення поставок природного газу, оскільки Італія прагне швидко відмовитися від російського газу через війну в Україні.

Було підписано декларацію про наміри з розвитку нових підприємств з видобутку природного газу в Анголі та збільшенню експорту до Італії, йдеться у заяві міністра закордонних справ Італії Маріо Драґі.

«Ми не хочемо більше залежати від російського газу… Диверсифікація можлива і може бути реалізована протягом відносно короткого проміжку часу – швидше, ніж ми прогнозували місяць назад», — заявив Драґі.

Також стало відомо, що італійська державна енергетична компанія ENI у четвер досягла домовленостей з владою Конґо щодо збільшення видобутку газу та поставок до Італії.

Італія прагне додати Анголу та Конґо до свого портфелю постачальників газу, щоб витіснити Росію, на яку припадало близько 45% поставок газу до Італії.

Укладені угоди можуть принести Італії додаткові 5 млрд куб м газу (з Анголи) та 1,5 млрд куб м газу (з Конґо).

Джерело: elektrovesti.net