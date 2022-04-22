Італія підписала угоди з Анголою та Конґо для заміщення російського газу

Обновлено: Апрель 22, 2022.

Італія підписала угоди з Анголою та Конґо для заміщення російського газу

Італія у середу підписала угоду з Анголою щодо збільшення поставок природного газу, оскільки Італія прагне швидко відмовитися від російського газу через війну в Україні.

Було підписано декларацію про наміри з розвитку нових підприємств з видобутку природного газу в Анголі та збільшенню експорту до Італії, йдеться у заяві міністра закордонних справ Італії Маріо Драґі.

«Ми не хочемо більше залежати від російського газу… Диверсифікація можлива і може бути реалізована протягом відносно короткого проміжку часу – швидше, ніж ми прогнозували місяць назад», — заявив Драґі.

Також стало відомо, що італійська державна енергетична компанія ENI у четвер досягла домовленостей з владою Конґо щодо збільшення видобутку газу та поставок до Італії.

Італія прагне додати Анголу та Конґо до свого портфелю постачальників газу, щоб витіснити Росію, на яку припадало близько 45% поставок газу до Італії.

Укладені угоди можуть принести Італії додаткові 5 млрд куб м газу (з Анголи) та 1,5 млрд куб м газу (з Конґо).

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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